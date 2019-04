Vliegende start Bucks in play-offs NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben een vliegende start gemaakt in de play-offs van de NBA. De beste ploeg uit het reguliere seizoen begon de race om de titel met een klinkende zege op Detroit Pistons: 121-86. De Bucks stonden in de hele wedstrijd geen moment op achterstand.

De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo kwam tot 24 punten en 17 rebounds. Zes ploeggenoten eindigden qua scores ook in de dubbele cijfers. Bij Detroit Pistons bleef sterspeler Blake Griffin aan de kant vanwege een knieblessure. De tweede wedstrijd uit de best-of-sevenserie is woensdag, weer in Milwaukee.

Houston Rockets begon de serie tegen Utah Jazz ook met een overtuigende zege: 122-90. James Harden nam 29 punten voor zijn rekening en gaf 10 assists. Portland Trail Blazers won het eerste duel met Oklahoma City Thunder met 104-99, vooral dankzij het uitblinkende trio Damian Lillard (30 punten), CJ McCollum (24 punten) en Enes Kanter (20 punten, 18 rebounds). Boston Celtics klopte Indiana Pacers dankzij een sterke tweede helft met 84-74.