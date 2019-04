Campenaerts verbetert werelduurrecord Wiggins

De Belgische wielrenner Victor Campenaerts heeft het werelduurrecord verbeterd. De 27-jarige renner van Lotto Soudal verpulverde op de wielerbaan van Aguascalientes het record dat sinds 7 juni 2015 op naam stond van Bradley Wiggins. De Brit kwam toen in het velodrome van Londen tot een afstand van 54,526 kilometer. Campenaerts reed 55 kilometer en 89 meter.

De Belg veroverde de afgelopen twee jaar de Europese titel tijdrijden. Campenaerts bereidde zich de afgelopen maanden minutieus voor op zijn werelduurrecordpoging. Hij ging begin dit jaar naar Namibië om twee maanden op hoogte te trainen. Campenaerts kon daar wennen aan de hitte én hoogte in Aguascalientes. Het Velódromo Bicentenario in de Mexicaanse stad ligt op ruim 1800 meter boven zeeniveau, met een lage luchtdruk als groot voordeel. Dion Beukeboom probeerde vorig jaar op dezelfde piste al Wiggins te overtreffen, maar de Nederlander bleef steken op 52,757 kilometer. Thomas Dekker kwam in 2015 in Aguascalientes tot 52,221 kilometer.

Campenaerts liet een fiets speciaal op maat maken, om te zorgen voor een optimale houding. Aangemoedigd door een kleine groep fans op de tribune, onder wie zijn vader Gino, nam de Belg al snel een voorsprong op het schema van Wiggins. Hij bleef zijn rondjes constant in iets meer dan 16 seconden afleggen en bouwde steeds meer marge op. Met nog een halve minuut op de klok, ging de Belg voorbij de afstand die Wiggins had gehaald. Hij knalde nog even door en legde de lat boven de 55 kilometer.

,,Fantastisch”, zei Campenaerts, toen hij met een brede glimlach in een stoel was gaan zitten. ,,De maanden die hieraan voorafgingen, waren het absolute hoogtepunt uit mijn carrière tot nu toe. En misschien gaat dit ook wel het hoogtepunt blijven. Ik voelde halverwege dat mijn starttempo iets te optimistisch was. Ik heb toen een beetje gas teruggenomen en ben tot het einde op karakter blijven doorgaan.”