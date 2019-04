Clippers op valreep voorbij Warriors

De basketballers van Golden State Warriors hebben een pijnlijke thuisnederlaag geleden in de eerste ronde van de play-offs. In het tweede onderlinge duel was Los Angeles Clippers net iets sterker dan de titelverdediger in de NBA. De ploeg uit Los Angeles maakte in Oakland het verschil in de laatste minuut en won met 135-131. De stand in de best-of-seven is daardoor op 1-1 gekomen.

Het zag er halverwege de wedstrijd nog beroerd uit voor de Clippers, want Golden State leidde met 74-50. Maar de wedstrijd kantelde in de tweede helft en de Clippers vochten zich terug. Met nog minder dan 1 minuut op de klok zette sterspeler Stephen Curry de Warriors nog op voorsprong: 131-128, maar Lou Williams, Landry Shamet en Montrezl Harrell schoten de Clippers op de valreep naar de winst.

Williams was de topschutter in het duel met 36 punten, ploeggenoot Harrell noteerde 25 punten. Bij de Warriors kwam Curry tot 29 punten en viel center DeMarcus Cousins uit met een op het oog ernstige spierblessure.

Philadelphia 76ers trok de stand in de best-of-seven tegen Brooklyn Nets gelijk (1-1) door wedstrijd twee overtuigend te winnen met 145-123. De ‘Sixers’ overklasten de tegenstander in het derde kwart door liefst 51 punten te scoren. Topschutter was Joel Embiid met 23 punten. Ben Simmons was de uitblinker met een triple double: 18 punten, 10 rebounds en 12 assists.