Dammer Boomstra slaat WK over

Dammer Roel Boomstra neemt dit jaar niet deel aan het wereldkampioenschap in Ivoorkust. De regerend titelhouder geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op zijn studie natuurkunde. Boomstra werd vorig jaar wereldkampioen, door in de tweekamp om de titel de Rus Alexander Schwarzman te verslaan. Hij behoudt wel het recht de nieuwe kampioen in 2020 uit te dagen.

,,Ik wil mijn studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen echt een keer afronden”, zegt Boomstra. ,,Aan het einde van dit studiejaar, dan wel aan het begin van het nieuwe, zal ik beginnen met mijn afstudeeronderzoek. Dat gaat in ieder geval één jaar duren en ik wil dat natuurlijk goed doen. Daar past helaas het dammen op topniveau dan niet naast.”

Het WK is van 14 september tot en met 2 oktober in Yamoussoukro.