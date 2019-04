Gedwongen pauze voor Benoot en Keisse

De Belgische wielrenner Tiesj Benoot moet een paar weken pauzeren. De coureur van Lotto Soudal kwam zondag in de klassieker Parijs-Roubaix hard ten val na een aanrijding met een auto van Jumbo-Visma. Daarbij liep hij een breuk aan het uiteinde van een sleutelbeen op, alsmede kneuzingen, snij- en schaafwonden, en een spierscheuring in het bovenbeen.

Volgens zijn ploeg is een operatie niet nodig. ,,De eerste weken zal hij sowieso rust moeten nemen”, deelde Lotto Soudal mee.

Landgenoot Iljo Keisse moest na zijn zware val in Parijs-Roubaix wel een operatie ondergaan. De ingreep aan zijn linkerelleboog is goed verlopen, zo liet zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step weten. De arm van Keisse is in het gips gezet. Dat moet hij tien dagen dragen. Daarna mag Keisse voorzichtig weer beginnen met trainen.