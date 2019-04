Walton nieuwe coach Sacramento Kings

Luke Walton heeft enkele dagen na zijn vertrek bij Los Angeles Lakers een nieuwe basketbalclub in de NBA gevonden. Sacramento Kings heeft de 39-jarige Amerikaan aangesteld als coach. Het gaat om een contract dat loopt tot en met het seizoen 2022/2023.

Walton volgt bij de Kings Dave Joerger op. Die slaagde er ook in zijn derde seizoen niet in de club uit Sacramento naar de play-offs te loodsen.

De positie van Walton was onhoudbaar geworden omdat hij de Lakers geen succes kon brengen, ondanks de komst van vedette LeBron James. De coach is goed bevriend met algemeen directeur Vlade Divac van de Kings. De twee speelden in hun actieve loopbaan nog met elkaar bij de Lakers.