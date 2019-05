Bolhuis krijgt ereteken NOC*NSF

André Bolhuis is onderscheiden met het ereteken NOC*NSF. Hij kreeg dat vanwege zijn buitengewone verdienste als sportbestuurder. Bolhuis trad maandag na negen jaar af als voorzitter van de sportkoepel.

Bolhuis was al erelid van NOC*NSF. Sinds zijn debuut als hockey-international in 1969 was hij vijftig jaar actief in de topsport. Met Oranje werd hij onder meer wereldkampioen in 1973. Hij was in 1992 en 1996 chef de mission van de Nederlandse olympische formatie.

Bolhuis, tandarts van beroep, droeg zijn functie op de algemene vergadering van NOC*NSF over aan Anneke van Zanen-Nieberg, die eerder unaniem door de sportbonden als zijn opvolger was gekozen. Bolhuis zei daar ongelooflijk blij mee te zijn.

Onder meer met een uitgebreide afscheidsbijeenkomst stond de sportkoepel uitgebreid stil bij het afscheid van Bolhuis. “Ik ben diep, diep geraakt door alle mooie woorden die tot mij zijn gericht”, zei Bolhuis.

Hij dankte in het bijzonder alle bestuursleden die met hem samenwerkten. “Ik wist negen jaar geleden al dat ik het niet alleen kon. Om een vereniging te laten functioneren moet je de eigenschappen van een teamspeler hebben. En je moet plezier hebben. Dat hebben we samen gehad.”

Bolhuis zei veel ideeën te hebben over het leven na de sport. ,,Ik ben niet bang voor het ‘zwarte gat’. Al jaren ben ik de expert in het vullen van gaten. Maakt u zich geen zorgen.”