Bouwmeester start bemoedigend in Porto

Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester is bij de open EK in de Laser Radial in Porto bemoedigend van start gegaan. De titelhoudster kwam op de eerste wedstrijddag als derde en tiende binnen. Daarmee belandde de Friezin op de tiende plaats in het klassement na twee races. Er doen 120 vrouwen mee in Portugal. Daphne van der Vaart staat in de algemene rangschikking op de elfde plek, na de tiende en vierde plaats. Nur Shazrin Mohamad Latif uit Maleisië leidt in het open kampioenschap dankzij twee gewonnen races.

Bouwmeester is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Bij de mannen neemt Niels Broekhuizen na de openingsdag de fraaie derde plaats in. Hij kwam als derde en tweede over de finishlijn. Bij de mannen nemen 160 zeilers deel aan de EK. De Duitser Philipp Buhl en de Spanjaard Joaquin Blanco hebben evenveel punten als Broekhuizen, maar staan hoger in het klassement op basis van één gewonnen race ieder.