Griekspoor weer snel klaar op Roland Garros

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlandse tennisser startte sterk tegen de Ecuadoraan Roberto Quiroz, maar hij verloor in drie sets: 6-2 6-7 (5) 4-6. Vorig jaar was de eerste kwalificatieronde ook het eindpunt voor Griekspoor, die op de wereldranglijst de 206e plaats inneemt. Toen was de Amerikaan Reilly Opelka hem de baas.

Thiemo de Bakker is de tweede Nederlandse tennisser die in Parijs in de voorronden meedoet. De 30-jarige Hagenaar treft dinsdag de Japanner Yasutaka Uchiyama. Uchiyama is de nummer 184 van de wereld en De Bakker de nummer 234.

Robin Haase is rechtstreeks tot het hoofdtoernooi van Roland Garros toegelaten.