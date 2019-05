Atlete Kirwa voorlopig geschorst

Langeafstandsloopster Eunice Kirwa is door de Athletics Integrity Unit voorlopig geschorst omdat zij is betrapt op het gebruik van epo. De AIU is in afwachting van het B-staal. Kirwa, Keniaanse van geboorte, won op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zilver op de marathon.

De 35-jarige Kirwa, tegenwoordig uitkomend voor Bahrein, werd op de laatste Spelen afgetroefd door Jemima Sumgong en zij is inmiddels voor acht jaar geschorst wegens het gebruik van epo. Ze werd aanvankelijk voor vier jaar uitgesloten, maar de schorsing werd verdubbeld omdat ze valse verklaringen aflegde.

Kirwa werd in 2012 tweede bij de marathon van Amsterdam.