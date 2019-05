Badloe en Van Rijsselberghe na dag 1 op 1

De windsurfers Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe staan na de eerste dag van de Medemblik Regatta in de RS:X-klasse met een gelijk aantal punten op plek 1. Badloe won de laatste race en is daardoor officieel als eerste geklasseerd.

Beiden waren tevreden. Badloe: “Het was vandaag lekker varen, goede wind en een mooie strijd op het water.” Die strijd vocht hij voornamelijk uit met zijn trainingsmaatje DVR, hoewel ze beiden aangaven dat er een sterke vloot aanwezig is. Van Rijsselberghe: “Het was leuk, er varen veel goede jongens mee deze week. Ook de jongere jongens doen het goed, in grotere vloten krijgen zij minder kans zich naar voren te varen. Het is gaaf om te zien hoe zij vechten voor hun plekjes.”

Badloe werd onlangs in Palma de Mallorca Europees kampioen in de RS:X, Van Rijsselberghe eindigde als tweede. Van Rijsselberghe is, onder meer, tweevoudig olympisch kampioen.