Badmintonploeg loopt groepswinst mis in China

De Nederlandse badmintonners hebben op de Sudirman Cup, het officieuze WK voor gemengde teams, in het Chinese Nanning een spannende ontmoeting met Frankrijk net verloren: 2-3. Daardoor strijdt Frankrijk met Duitsland of Canada om winst van poule 2 en promotie.

Jacco Arends en Ruben Jille verloren het beslissende dubbelspel met 19-21 21-17 21-19 van Thom Gicquel en Ronan Labar. In het mannenenkelspel had Mark Caljouw nog met 27-25 in de derde game gewonnen van Brice Leverdez.

Eerder in het toernooi had de Nederlandse ploeg met 3-2 van Vietnam en met 5-0 van de Verenigde Staten gewonnen.