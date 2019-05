Bedroefdheid om dood racelegende Lauda

Het overlijden van voormalig Formule 1-coureur Niki Lauda leidt tot droevige reacties in de autosport. ”Voor altijd in onze harten en onsterfelijk in onze geschiedenis. De autosport rouwt om het verpletterende verlies van een ware legende”, twitterde de Formule 1.

De Oostenrijker overleed op 70-jarige leeftijd. Zijn familie maakte in de nacht van maandag op dinsdag bekend dat de drievoudig wereldkampioen ”vredig is ingeslapen”. Lauda’s gezondheid was broos was na een longtransplantatie in het najaar van 2018.

”Een trieste dag voor de Formule 1. De grote Ferrari-familie heeft met diepe bedroefdheid kennis genomen van het overlijden van onze vriend Niki Lauda, die twee keer wereldkampioen werd met de Scuderia. Hij blijft voor altijd in onze harten en in die van onze fans”, reageerde de Italiaanse renstal.

Lauda veroverde in 1975 en 1977 de wereldtitel in een Ferrari. Renstal McLaren, bij wie Lauda in 1984 zijn derde wereldtitel haalde, uitte zich in soortgelijke bewoordingen. ”Niki zal voor eeuwig verankerd blijven in onze harten en geschiedenis.”

Mercedes, de Duitse renstal bij wie Lauda de laatste jaren een vooraanstaande adviesfunctie bekleedde, toonde op Twitter alleen een foto van Lauda met pet. De Oostenrijker droeg eigenlijk altijd een hoofddeksel om de brandwonden bij zijn verminkte rechteroor te bedekken, de gevolgen van een zware crash in 1976 op de Nürburgring.

Ook Red Bull reageerde bedroefd. ”Rust in vrede Niki”, liet de renstal van Max Verstappen weten. De Oostenrijkse racelegende was vaak uitgesproken over de jonge Nederlander, die hij meestal loofde om zijn grote talent, maar ook enkele keren kritisch bejegende om roekeloze acties.

Oud Formule 1-coureur Giedo van der Garde noemde Lauda ”een enorme inspiratie met de grootste comeback in sport tot nu toe, maar ook een unieke persoonlijkheid. Persoonlijk zal ik nooit vergeten dat hij in Melbourne voor me opkwam nadat mijn F1-carrière tot een einde kwam.”

Voor Tom Coronel was Lauda een held. ”De poster boven mijn bed toen ik nog een jongetje was, zal ik nooit vergeten. Dank voor je eerlijkheid en vechtlust”, aldus de ervaren autocoureur.