De Bakker houdt zicht op hoofdtoernooi

Thiemo de Bakker is nog in de race om een ticket voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Westlandse tennisser versloeg in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi de Japanner Yasutaka Uchiyama: 6-3 7-5.

De Bakker, de nummer 233 van de wereldranglijst, stuit in de tweede ronde opnieuw op een Japanner. Hij neemt het op tegen Go Soeda, de huidige nummer 201 van de mondiale ranglijst. De Bakker moet drie ronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

Tallon Griekspoor werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Robin Haase is rechtstreeks tot het hoofdtoernooi van Roland Garros toegelaten.