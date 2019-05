Démare boekt sprintzege in Giro

De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft de tiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een volledig vlakke rit over 145 kilometer van Ravenna naar Modena. De renner van Groupama-FDJ zag op zo’n 700 meter voor de streep een aantal renners onderuit gaan onder wie tweevoudig ritwinnaar Pascal Ackermann. Démare hield de Italiaan Elia Viviani en de Australiër Caleb Ewan achter zich.

De Italiaan Valerio Conti (Team Emirates) start ook woensdag in de roze leiderstrui. Dan rijdt het peloton over 221 kilometer en opnieuw grotendeels vlakke wegen van Carpi naar Novi Ligure.

In de finishstad hingen de vlaggen halfstok vanwege het overlijden van voormalig Formule 1-coureur Niki Lauda. Modena huisvest het Ferrari-museum. Lauda werd in een Ferrari twee keer wereldkampioen.

Uiteraard waren er vanuit de start renners die een poging in gang zetten een massasprint te voorkomen. Het waren de Japanner Sho Hatsuyama, in de derde etappe ook al lang een eenzame vluchter, en de Italiaan Luca Covili. Het duo bereikte een maximale voorsprong van zo’n 4 minuten, maar 30 kilometer voordat er in Modena gesprint ging worden was het avontuur ten einde.

In de slotfase ontsnapte de Spanjaard Francisco Ventoso. De renner van CCC werd op zo’n 800 meter van de streep bijgehaald waarna een aantal renners in volle sprint onderuit ging. Behalve Ackermann, de leider in het puntenklassement, lag onder meer ook de Italiaan Jakub Mareczko erbij.

Démare behoorde tot de renners die vooraan overbleven waarna de 27-jarige sprinter eindelijk zijn eerste zege van het seizoen kon boeken na tal van tweede plaatsen en vijf top tien-noteringen in deze Giro. Het was pas zijn tweede zege op Italiaanse bodem na winst in Milaan-Sanremo in 2016.