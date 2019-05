Derde plaats voor Hassan op 1500 meter

Atlete Sifan Hassan is als derde geëindigd op de 1500 meter bij internationale wedstrijden in Nanjing. Haar tijd was 4.00,53. De Ethiopische Gudaf Tsegay won (3.59,57), voor haar landgenote Axumawit Embaye (4.00,17).

Hassan voldeed zaterdag in Shanghai met een tijd van 4.01,91 al aan de limiet voor de WK in Doha. Ze zal die afstand daar vermoedelijk niet lopen. De Arnhemse mikt tijdens de WK op medailles op de langere afstanden. Ze plaatste zich onlangs met een tijd van 31.18,12 voor de 10.000 meter.