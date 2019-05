De basketballers van Donar hebben de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs gewonnen. In Zwolle wonnen de Groningers van Landstede Basketbal met 72-69.

Voor Donar was Thomas Koenis met 18 punten de topschutter, aan de kant van Landstede was dat Noah Dahlman, met 24 punten.

In de best-of-seven is het volgende duel donderdag in Groningen.