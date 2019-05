Keepster Jankovic mist tweeluik tegen Rusland

Handbalinternational Jasmina Jankovic mist het komende oefentweeluik tegen Rusland. De keepster is geblesseerd, meldt de bond. Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft Claudia Rompen opgeroepen als vervangster.

De vrouwen van Oranje spelen twee dagen achtereen tegen regerend olympisch kampioen Rusland (31 mei en 1 juni) in het Topsportcentrum van Almere. De interlands maken deel uit van een trainingsstage, waarvoor 21 speelsters zijn uitgenodigd. Oranje kan zich dit jaar in alle rust voorbereiden op het WK eind van dit jaar in Japan omdat het als nummer drie van het laatste EK rechtstreeks is geplaatst.