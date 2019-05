Sifan Hassan versus Semenya in Stanford

Sifan Hassan is een van de tegenstanders van Caster Semenya op de 3000 meter bij de Diamond League op 30 juni in het Amerikaanse Stanford. De mondiale atletiekfederatie IAAF meldde de deelname van de Nederlandse topatlete, regerend Europees kampioene op de 5000 meter.

De Zuid-Afrikaanse Semenya loopt in Stanford haar eerste race na de invoering van nieuwe regels voor atletes die van nature een te hoge testosteronwaarde hebben en daardoor in het voordeel zouden zijn. Op last van de IAAF moeten deze atletes medicijnen slikken om die waarden te onderdrukken. De regels gelden voor afstanden van 400 meter tot 1 Engelse mijl. Semenya, tweevoudig olympisch- en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, weigert de medicijnen te slikken. Om die reden wijkt ze uit naar langere afstanden.

Het veld in Stanford is ijzersterk, met naast Hassan ook de Keniaanse Hellen Obiri en de Ethiopische toppers Genzebe Dibaba en Almaz Ayana , waarmee vier van de zeven snelste vrouwen ooit op de 5000 meter aanwezig zijn in één race.