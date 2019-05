Van der Vaart haalt Bouwmeester in Porto in

Na de tweede dag van de open Europese kampioenschappen in de Laser Radial heeft zeilster Daphe van der Vaart voor de kust van Porto haar landgenote Marit Bouwmeester ingehaald. Dat dankte ze vooral aan de vierde race, waarin ze vierde werd en Bouwmeester achtste. In de derde race hadden beiden hun ‘wegstreepresultaat’.

Van der Vaart staat in het klassement nu tiende, Bouwmeester een plek lager. Een dag eerder was dat nog andersom. De leiding is in handen van Anne-Marie Rindom. De Deense won de derde en vierde race.

Bouwmeester is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Niels Broekhuizen zakte bij de mannen terug naar de 21e plek. Na de eerste dag stond hij nog derde. Hier leidt de Australiƫr Luke Elliott.