Volleybalsters verliezen van wereldkampioen

De Nederlandse volleybalsters hebben tijdens hun eerste duel op de Volleybal Nations League niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen regerend wereldkampioen Servië. In Belgrado was het gastland in een eenzijdige wedstrijd met duidelijke cijfers te sterk: 25-15 25-22 25-19.

Oranje trad in de Servische hoofdstad aan zonder veel vaste waarden. Bondscoach Jamie Morrison geeft de meeste internationals even rust na een lang seizoen. Zo werd Nederland vertegenwoordigd door onder anderen Eline Timmerman, Nicole Oude Luttikhuis en Juliet Lohuis. Vaste waarde Laura Dijkema was wel van de partij.

Servië versloeg vorig jaar op het WK in Japan Italië in de finale. Oranje werd toen vierde.

Nederland speelt woensdag in Belgrado nog tegen Turkije en donderdag is Zuid-Korea er de tegenstander. Volgende week speelt de ploeg van Morrison drie duels in Apeldoorn; tegen Brazilië, Bulgarije en Polen.