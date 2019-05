Zandvoort plant eerbetoon aan Lauda

Het circuit op Zandvoort plant een passend eerbetoon aan Niki Lauda bij de terugkeer van de Formule 1 in mei 2020. De maandag overleden Oostenrijker was in 1985 de laatste winnaar van de Grote Prijs van Nederland op het het circuit in de duinen. ”We waren al van plan Lauda aan te halen bij de Dutch Grand Prix, maar nu is er nog meer reden van de race een enorm eerbetoon te maken. We zullen uitgebreid bij hem stilstaan”, zei sportief directeur van de Dutch Grand Prix Jan Lammers op Radio 1.

Lammers reed in 1979 in zijn debuutjaar nog tegen Lauda, die toen al twee wereldtitels bij Ferrari had veroverd en na een comeback bij McLaren in 1984 voor een derde keer wereldkampioen werd in de Formule 1. ”Hij was in die tijd een groot voorbeeld voor mij. Hij benaderde de ogenschijnlijke perfectie in zijn rijden: netjes, strak en efficiĆ«nt. Hij was een rationele topcoureur”, aldus Lammers.

Plannen voor een blijvend aandenken voor Lauda op Zandvoort, zijn nog niet concreet, zei Lammers. ”We zullen zeker iets passends zoeken.”

Max Verstappen was dit weekeinde nog de gevierde man op het circuit tijdens de Jumbo Racedagen. Ruim 100.000 mensen kwamen kijken naar de coureur van Red Bull, van wie alle fans hopen dat hij volgend jaar de opvolger wordt van Lauda in de Dutch Grand Prix. De Limburger reageerde op Twitter geschokt op het overlijden van de Oostenrijker. ”Hij was een echte legende in onze sport en iemand voor wie ik veel respect had.”