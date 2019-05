Keniaanse atletiekmanager 10 jaar geschorst

Oud-atletiekmanager van Kenia Michael Rotich is door de mondiale atletiekfederatie IAAF geschorst voor tien jaar wegens corruptie. Rotich waarschuwde tegen betaling atleten voor aankomende dopingcontroles.

De zaak werd in 2016 onthuld door de Duitse zender ARD en de Engelse krant Sunday Times, die hem met een verborgen camera filmden. De Keniaanse atletiekbond stuurde Rotich daarop weg van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar hij het hoofd was van de Keniaanse delegatie. Sindsdien was Rotich voorlopig geschorst.

Rotich moet tevens een boete van 5000 dollar betalen. Hij kan nog in beroep gedaan bij sporttribunaal CAS.