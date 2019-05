Monaco moet zorgen voor ommekeer bij Ricciardo

Daniel Ricciardo hoopt dat hij komend weekeinde bij de grand prix van Monaco een streep kan zetten onder zijn teleurstellende resultaten in de Formule 1 dit seizoen. De Australische coureur van Renault scoorde bij de tot dusverre vijf gehouden races pas één keer punten. In China eindigde hij vorige maand als zevende.

”Ik heb het hier eerder voor elkaar gekregen, het is bekend terrein”, aldus Ricciardo, die vorig jaar als ploeggenoot van Max Verstappen van Red Bull de Grote Prijs van Monaco won. ”Ik ben heel benieuwd hoe ik deze keer in Monaco presteer. De Red Bull was een geschikte auto voor dit stratencircuit, maar als je dit circuit goed kent en met zelfvertrouwen rijdt zit er ook nu een goede prestatie in.”