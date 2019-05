Oomen: geen flauw idee wat mijn benen doen

Sam Oomen kan de komende anderhalve week voor zijn eigen kansen gaan in de bergetappes van de Ronde van Italië. De renner van Team Sunweb beseft de luxe van die positie. ”De situatie waar ik nu in zit is wel uniek; zo vaak zal ik de kans niet meer krijgen om vrijuit te koersen zonder de stress van een klassement. Ik moet daar gebruik van maken”, zei de Brabander na de elfde rit.

Oomen zou de Giro eigenlijk niet fietsen, maar werd na het wegvallen van Wilco Kelderman overgehaald als meesterknecht te fungeren voor Tom Dumoulin. Nu de kopman de ronde al heeft verlaten, kan Oomen doen wat hij wil. ”Ik heb alleen geen flauw idee wat mijn benen doen, hoe ze gaan reageren en of ik mee kan zitten vooraan. Ik weet niet goed waar ik sta”, aldus de renner, die momenteel negentiende staat in het algemeen klassement.

”Ik heb het rittenschema wel bekeken, maar geen specifieke rit uitgekozen waar ik wil aanvallen. Dat heeft geen zin, want het hangt helemaal af van hoe je je voelt. Ik hoop dat er een dag komt dat ik me zo goed voel dat ik wat kan uitspoken. En misschien rolt er dan ook een mooi klassement uit.”