Schoofs strandt in kwalificaties Roland Garros

Bibiane Schoofs heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van de kwalificaties voor Roland Garros. De 31-jarige tennisster uit Rheden verloor in drie sets van de Britse Heather Watson: 2-6 6-4 4-6.

Schoofs slaagde er nog nooit in om het hoofdtoernooi te spelen van het grand slam op gravel. Twee keer deed ze mee aan de kwalificaties. Vorig jaar strandde de huidige nummer 164 van de wereld in de tweede kwalificatieronde. Met Watson trof Schoofs een lastige tegenstandster, 105e van de wereld en vorig jaar bereikte die de laatste 64 in Parijs. Toch waren er kansen voor de Nederlandse na een sterke tweede set. De breakmogelijkheden die ze kreeg waren echter niet aan haar besteed.

Eerder kwamen Arantxa Rus en Lesley Kerkhove ook niet verder dan de eerste kwalificatieronde. Richèl Hogenkamp slaagde daar als enige Nederlandse tennisster wel in. In de tweede van drie ronden speelt de 27-jarige Doetinchemse donderdag tegen de Japanse Nao Hibino.