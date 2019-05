Verstappen: Mercedes is de favoriet

Max Verstappen ziet ook voor zondag in de Grote Prijs van Monaco nog geen zege in het verschiet. ”Mercedes is duidelijk de favoriet. Ik denk niet dat we zo goed zullen zijn als we vorig jaar waren”, meldde de Formule 1-coureur van Red Bull in zijn vooruitblik op Verstappen.nl.

De Limburger wacht nog op zijn eerste triomf in dit seizoen. Hij reed al wel twee keer naar de derde plaats. ”Ik ben ervan overtuigd dat we voor het podium kunnen vechten, maar het is afwachten welke trede dat zal zijn. Op deze baan zijn we normaal gesproken wat competitiever.”

Mercedes is tot dusver heer en meester op de circuits. De coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dicteren de races; de Britse vijfvoudig wereldkampioen won al drie keer en de Fin Bottas was tweemaal de beste.

Verstappens oud-ploeggenoot Daniel Ricciardo won vorig jaar de glamourrace in het prinsdom, Verstappen eindigde als negende. De Limburger reed in de derde training zijn bolide kapot in de vangrails en was gedwongen de race vanaf de laatste plaats te starten. ”Soms is het nodig fouten te maken om een betere coureur te worden. Dat was er daar een van”, keek hij terug op die bewogen race.

De Nederlander, die tegenwoordig woont in Monaco, heeft er nog weinig succes beleefd. Zijn beste resultaat was de vijfde plaats in 2017. ”Ik heb vier Grands Prix in Monaco gereden en hopelijk race ik er nog twintig, dus ik heb nog veel kansen om hier een goed resultaat te scoren.” Hij weet ook dat inhalen met de brede Formule 1-auto’s lastig is in de nauwe straten van Monaco. ”Daarom moet je er ook voor zorgen dat je er goed voorstaat in de kwalificatie.”