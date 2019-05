Bouwmeester tweede na vierde dag EK in Porto

Zeilster Marit Bouwmeester is geklommen naar de tweede plaats bij de open Europese kampioenschappen in de Laser Radial-klasse. Voor de kust van Porto eindigde Bouwmeester als zesde en veertiende in de zevende en achtste race. Desondanks steeg ze een plaats omdat de Finse Tuula Tenkanen met een vijftiende en tiende plek zakte naar de vijfde plaats.

Daphne van der Vaart staat na acht races vierde. Ze eindigde twee keer als zevende en staat dicht achter nummer drie, de Belgische Emma Plasschaert. De Deense Anne-Marie Rindom gaat ruim aan de leiding. Ze won de zevende race en boekte met haar derde plek in de achtste race haar slechtste resultaat van deze week. Rindom heeft dertien punten. Dat zijn er 33 minder dan Bouwmeester.

Bouwmeester is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.