Ewan verlaat Giro na tweede ritzege

Met zijn tweede ritzege op zak heeft Caleb Ewan de Ronde van Italië verlaten. De Australische sprinter van Lotto Soudal houdt het voor gezien nu de renners de bergen in gaan. ”Ik ga met een geweldig gevoel naar huis”, zegt Ewan. ”Ik kwam naar de Giro om een rit te winnen. Ik ga nu weg met twee etappezeges en dat is meer dan verwacht.”

De Australiër schreef zaterdag in Pesaro de achtste etappe op zijn naam en hij was woensdag in de rit naar Novi Ligure weer de sterkste in de massasprint. ”Het is niet zo gek dat sprinters deze Giro voortijdig verlaten”, zegt Ewan, die hoorde dat Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step) ook naar huis gaat. ”Vanaf nu zijn er alleen nog maar zware etappes die ons niet zo goed liggen. Ik ga nu een paar dagen rust nemen en daarna op trainingskamp, als voorbereiding op de Tour de France.” Ewan debuteert komende zomer in de Tour.