Haase stuit op Kohlschreiber in Parijs

Robin Haase treft in de eerste ronde van Roland Garros de Duitser Philipp Kohlschreiber. Dat werd bekend bij de loting van het grandslamtoernooi van Parijs. De 32-jarige Hagenaar speelde drie keer eerder tegen de Duitser. Hij wist één keer te winnen. Dat was in 2012 op het gravel van Kitzbühel.

Robin Haase, verloor vorig jaar in de eerste ronde van Roland Garros na een lange vijfsetter van de als achtste geplaatste Belg David Goffin. De Nederlander leidde in die wedstrijd met 2-0 in sets. Haase kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde.