Mollema: geen schade ondanks ‘lastig momentje’

Bauke Mollema had het op de eerste zware klim in deze Ronde van Italië even zwaar, maar finishte toch tussen de meeste klassementsmannen. Over het resultaat was de kopman van Trek-Segafredo daarom tevreden. ”Ik ben blij dat ik geen tijd verloren heb op de meeste klassementsrenners. Bergop voelde ik me nog niet supergoed”, vertelde Mollema na de rit die gewonnen werd door de Italiaan Cesare Benedetti.

Mollema begon de klim van de Montoso, een berg van de eerste categorie, in een groep waaruit aan de achterkant de Luxemburger Bob Jungels verrassend wegviel en de Spanjaard Mikel Landa en de Colombiaan Miguel Ángel López wegreden. Zij pakten een kleine halve minuut op mannen als Primoz Roglic, Vincenzo Nibali en dus Mollema, die onder de top ook had moeten lossen. ”Het was lastig, zeker na twaalf vlakke dagen en dan zo’n steile klim. Ik had vlak onder de top even een lastig momentje.”

Mollema bevond zich tot zijn vreugde in gezelschap van ploeggenoot Giulio Ciccone. ”En Zakarin reed bij ons met ook nog twee ploeggenoten. Zo konden we op het vlakke stuk terugkomen. Daarna ging het weer goed.”

Vooruitkijkend naar de loodzware rit van vrijdag, met een finish boven de 2000 meter, sprak Mollema de hoop uit toch wat beter voor de dag te komen: ”Bergop waren er echt wel wat mannen sterker vandaag.”

