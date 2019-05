Nederlandse Loterij ook op handbalshirts

De Nederlandse Loterij gaat optreden als shirtsponsor van de nationale handbalploegen. De belangrijkste sponsor van de Nederlandse sport was in die hoedanigheid al zichtbaar op kleding van TeamNL-sporters in het wielrennen, zwemmen en atletiek. De Nederlandse Loterij verlengde daarnaast het partnerschap met TeamNL tot en met 2020. Daarmee verbindt het zich langer met de 850 beste topsporters die uitkomen voor Nederland en 28 sportbonden die marketingpartner zijn van TeamNL.

”Wij staan voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Sport en TeamNL hebben daar een grote rol in. Met dit partnerschap versterken wij onze verbinding met sport en de maatschappij”, zegt Arno de Jong, marketingdirecteur van Nederlandse Loterij.

Jaarlijks gaat er vanuit de Nederlandse Loterij meer dan 40 miljoen euro naar de sport. ”Het fundament onder de sport in Nederland”, noemt Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF, die bijdrage.