Ook Hogenkamp klaar op Roland Garros

Ook Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken van de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De Doetinchemse vloog eruit in de tweede ronde van de kwalificaties. Daarin was de Japanse Nao Hibino in twee sets te sterk: 6-1 6-2. De partij duurde nog geen uur.

Eerder strandden Arantxa Rus, Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs al in de kwalificaties. Ook bij de mannen hadden de Nederlandse deelnemers het zicht op het hoofdtoernooi al verloren. Tallon Griekspoor en Thiemo de Bakker strandden respectievelijk in de eerste en tweede kwalificatieronde.

Hogenkamp drong de afgelopen twee jaar wel door tot het hoofdtoernooi. Vorig jaar verloor ze in de eerste ronde van Maria Sjarapova. In 2017 haalde ze de tweede ronde na een zege op Jelena Jankovic.

Alleen Kiki Bertens en Robin Haase zijn de Nederlandse deelnemers in het enkelspel.