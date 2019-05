Ploegtactiek helpt Polanc aan roze trui

Jan Polanc won al twee keer in zijn loopbaan een rit in de Ronde van Italië. Donderdag slaagde hij daar als een van de renners uit een vroege kopgroep niet in, wel mocht de 27-jarige Sloveen van Team Emirates voor het eerst de leiderstrui in een grote ronde aantrekken. Hij nam het roze over van zijn Italiaanse ploeggenoot Valerio Conti.

Het was onderdeel van de ploegtactiek dat Polanc al vroeg meesloop. ”Zo konden we de koers beter controleren”, vertelde hij na afloop. ”Maar het was ook een manier om de roze trui in de ploeg te houden. We hadden het geluk dat we twee troefkaarten konden uitspelen en ik ben dolgelukkig met deze trui. Onderweg heb ik nog aan de ritzege gedacht, maar omdat ik de renner in de kopgroep was die virtueel de leiding had, werd er vooral naar mij gekeken en heb ik heel veel werk moeten opknappen.”

Polanc, die in 2015 en 2017 een etappe won, zal vrijdag flink aan de bak moeten om zijn leidende positie te verdedigen. Weliswaar heeft nummer twee Primoz Roglic ruim 4 minuten achterstand, maar het peloton wacht een zware bergrit.