Van Emden baalt van ophef rond Roglic

Een Sloveense wielermanager is in opspraak geraakt en dat heeft gevolgen voor Primoz Roglic, eveneens afkomstig uit dat land en bezig aan een ijzersterke Giro d’Italia. ”Een kwalijke zaak”, meende Jos van Emden na de finish van de twaalfde etappe. Zijn kopman staat tweede in het klassement maar wordt nu in sommige publicaties nadrukkelijk gelinkt met Milan Erzen, een landgenoot en algemeen manager van wielerploeg Bahrain. Naar hem loopt een onderzoek wegens mogelijke betrokkenheid bij een dopingaffaire.

”Nee, we hebben er niet om gelachen. Ik las gisteravond ook een stuk en daarbij ging mijn hartslag wel even omhoog. Jeetje, het zal toch niet waar zijn. Primoz wordt bij ons zo ontzettend gecontroleerd en hij heeft bewust voor onze ploeg gekozen. Dat was de boodschap toen de affaire ter sprake kwam. Hij wil met sommige mensen gewoon niets te maken hebben. Hij weet heel goed waarmee hij bezig is.”