Van Gerwen naar finale Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft de finale van de Premier League bereikt. Hij versloeg in de halve eindstrijd Daryl Gurney uit Noord-Ierland (10-7).

Van Gerwen maakte een wisselvallige indruk tegen Gurney, van wie hij afgelopen jaar al drie keer verloor. De wereldkampioen nam pas afstand nadat hij met 5-6 was achtergekomen.

Van Gerwen stuit donderdagavond tijdens de finale in de O2 Arena op Rob Cross. De wereldkampioen van 2018 uit Engeland rekende overtuigend af met zijn landgenoot James Wade (10-5). De winnaar van de Premier League verdient 290.000 euro.

Van Gerwen is de titelverdediger van de Premier League. Hij won de prestigieuze competitie al viermaal. Van Gerwen stond dit seizoen ook bovenaan na zestien speelronden van de Premier League. Hij passeerde in de laatste speelronde Cross. De nummers een tot en met vier van de groepsfase plaatsten zich voor de finale-avond in de O2 Arena.