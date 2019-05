Verstappen tweede in eerste training Monaco

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de tweede tijd geklokt. De Nederlandse coureur was in zijn Red Bull slechts een fractie minder snel dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes met 1.12,106 de beste tijd neerzette. Verstappen kwam tot een snelste rondetijd van 1.12,165. Valtteri Bottas klokte in de Mercedes de derde tijd, de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden respectievelijk vierde en vijfde.

Op het smalle stratencircuit van Monte Carlo zijn traditioneel de eerste twee trainingen al op donderdag in plaats van vrijdag. De eerste sessie van anderhalf uur leverde weinig opvallende zaken op. De twee bolides van Haas moesten wel lang in de pitsstraat blijven, omdat de radioverbinding tussen de coureurs en de teamleiding niet werkte.