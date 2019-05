De Vries de snelste in Formule 2-race Monaco

Nyck de Vries heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Formule 2-race in Monaco gewonnen. De 24-jarige De Vries was de rommelige hoofdrace met veel incidenten vanaf pole position begonnen.

Hij hield de Italiaan Luca Ghiotto en de Japanner Nobuharu Matsushita achter zich. Twee jaar geleden won de Fries al de sprintrace in Monaco.

De wedstrijd werd na twintig ronden stilgelegd nadat Mick Schumacher in botsing was gekomen met Tatiana Calderon. Schumacher kreeg voor die crash een zogenoemde ‘drive-throughstraf’, waardoor hij de baan moest verlaten en door de pitstraat moest rijden om de race voort te zetten. Na de onderbreking kwam de overwinning van De Vries niet meer in gevaar.

Nicholas Latifi, de leider in het klassement, haalde geen punten. De Vries is hem tot op een punt genaderd.