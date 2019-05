Dressuurruiter Gal wint Grand Prix op NK

Dressuurruiter Edward Gal heeft op de nationale titelstrijd in Ermelo de Grand Prix gewonnen. De voormalig Europees en wereldkampioen kwam met Glock’s Zonik NOP tot een score van 76,630 procent. Gal maakt in Ermelo zijn rentree met Zonik, die een lange periode van rust achter de rug heeft.

Hans Peter Minderhoud, startend met Glock’s Dream Boy NOP, eindigde als tweede. Zijn score was 75,652. De derde plaats was voor Emmelie Scholtens, die met Apache tot een resultaat van 74,870 kwam.

De finale op het sportcentrum van de hippische bond KNHS is zondag, in de vorm van de kür. Gal is de titelverdediger.