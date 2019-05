Mollema: Zakarin was te sterk

Met tevredenheid keek Bauke Mollema terug op de dertiende etappe van de Ronde van Italië. “Heel veel dingen gingen goed en als ploeg hebben we geweldig gereden. Alleen jammer dat ik het niet kon afmaken. Op de slotklim was Ilnoer Zakarin te sterk. Ik kon niet aanhaken, maar moest m’n eigen tempo blijven rijden”, aldus de kopman van Trek-Segafredo bij Eurosport.

Op de slotklim naar het meer Lago Serrù waren nog vier renners over van een oorspronkelijke grote kopgroep van 28 man: Mollema, Zakarin, Mikel Nieve en Mollema’s ploeggenoot Giulio Ciccone. Zakarin demarreerde als eerste, waarna Mollema moest passen. Nieve kon nog aanklampen maar moest de 29-jarige Rus alsnog laten gaan, die na een ritzege in 2015 weer een etappe in de Giro won.

Mollema: “Op een gegeven moment zag ik dat de klassementsrenners gingen aanzetten. Ik kon vrij gemakkelijk meekomen. Aanvankelijk had ik zelfs drie ploegmaats mee, geweldig hoeveel werk die jongens hebben verzet. Maar het ging vooraan iets te snel. Toch heb ik met relatief weinig inspanningen aardige tijdwinst geboekt. Dat is gunstig. Het gaat zwaar worden de komende dagen.”