Raptors nog een zege verwijderd van finale

Toronto Raptors heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de finale van de play-offs in de NBA. Het team van sterspeler Kawhi Leonard versloeg Milwaukee Bucks met 105-99. Halverwege was de stand 46-49.

Voor de Raptors was het de derde zege op rij. Na vijf wedstrijden in de best-of-sevenserie leiden zij nu met 3-2. Zaterdag is in Toronto de zesde ontmoeting. Bij winst plaatsen de Raptors, opgericht in 1995, zich voor het eerst in de geschiedenis voor de finale van de NBA. Golden State Warriors is al zeker van een plaats in de eindstrijd.

De 27-jarige Leonard kwam in de vijfde wedstrijd tot 35 punten en was daarmee de meest trefzekere speler van Toronto Raptors. Daarnaast noteerde hij negen assists en zeven rebounds.