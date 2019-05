Van der Poel wint ook shorttrack in Nove Mesto

Mathieu van der Poel heeft bij de tweede wereldbekerwedstrijd op de mountainbike in Tsjechië de zogeheten shorttrack gewonnen. In Nove Mesto was de Nederlandse alleskunner van Corendon-Circus veel beter dan de rest. De Fransman Maxime Marotte eindigde als tweede, Henrique Avancini uit Brazilië was derde.

Van der Poel won bij de eerste wereldbekerwedstrijd, vorige week in het Duitse Albstadt, ook al de shorttrack-wedstrijd. Deze zeer korte race is bepalend voor de startvolgorde van de reguliere wedstrijd en levert ook wereldbekerpunten op.

Zondagmiddag stapt Van der Poel weer op de mountainbike voor de hoofdrace. In Albstad werd Van der Poel daarin tweede.