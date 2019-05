Kevin Durant moet het begin van de finale van de NBA missen. De basketballer van de Golden State Warriors is niet op tijd hersteld van een blessure aan zijn kuit.

Durant ontbrak vanwege de blessure ook al in de laatste duels in de halve eindstrijd. De finalereeks van maximaal zeven wedstrijden begint 31 mei. De Warriors hebben goede hoop dat Durant in de beslissende fase wel weer inzetbaar is.

Golden State Warriors treft in de finale Toronto Raptors of Milwaukee Bucks.