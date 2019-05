Zakarin wint bergrit in Giro, Mollema vijfde

Ilnoer Zakarin heeft de dertiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. In de eerste echte bergrit over 196 kilometer naar Ceresole Reale kwam de Rus van Katoesja als eerste boven. In een sneeuwachtig decor volgde de Spanjaard Mikel Nieve op 35 seconden. Mikel Landa eindigde als derde. De Spanjaard van een sterk rijdend Movistar deed goede zaken voor het klassement. Net als Bauke Mollema die op 1 minuut en 45 seconden achter Zakarin vijfde werd.

De Sloveen Jan Polanc behield de leiderstrui. Daarachter staat alles nu dicht op elkaar met de kopman van Jumbo-Visma Primoz Roglic op 2.25, Zakarin op 2.56 en Mollema, die steeg van zes naar vier, op 3.06. Landa (+5.08) sprong van de 21e naar de 8e plaats.