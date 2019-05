Carapaz pakt roze met indrukwekkende solo

De Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië geboekt. De 25-jarige klimmer van Movistar soleerde naar de winst in de veertiende etappe, een zware bergrit over 131 kilometer met vijf beklimmingen. Carapaz, eerder winnaar van de vierde etappe, nam tevens de roze trui over van Jan Polanc uit Slovenië. Hij werd daarmee de eerste wielrenner uit Ecuador die in een van de drie grote rondes de leiderstrui draagt.

Carapaz sprong op de voorlaatste klim, de Colle San Carlo van bijna 2000 meter hoogte, weg uit de groep met favorieten en reed de laatste 30 kilometer solo naar de finish. Hij bouwde een flinke voorsprong op en dankzij de verdiende bonificatieseconden troefde hij Primoz Roglic af in de strijd om de roze trui. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma eindigde in een achtervolgende groep op de achtste plaats, op 1.54. Roglic staat in het klassement tweede, op 7 seconden van Carapaz.

De Sloveen kwam over de streep in gezelschap van Vincenzo Nibali, Rafal Majka, Mikel Landa, Miguel Angel López, Pavel Sivakov en Joe Dombrowski. Simon Yates zat daar nog iets voor. De Brit eindigde als tweede op 1.32.

Bauke Mollema kon op de Colle San Carlo niet mee met de favorieten voor de eindzege. De kopman van Trek, als nummer vier van het klassement begonnen aan de rit, moest ruim 4 minuten toegeven op Carapaz. Mollema zakte naar de zesde plaats met 2.58 achterstand.

Met 131 kilometer was het weliswaar qua afstand een korte etappe, maar de hele tijd ging het op en neer. De renners moesten vier zware cols over, waarvan twee van de eerste categorie, en de aankomst lag ook bergop in skigebied Courmayeur. De Italiaan Giulio Ciccone pakte op de eerste drie cols de meeste punten mee. De ploeggenoot van Mollema verstevigde daardoor de leiding in het bergklassement. Ciccone wist als langste voorop te blijven uit de kopgroep die al vroeg in de etappe was ontstaan, maar ook de ‘bergkoning’ van de Giro had op de zwaarste klim van de dag geen antwoord toen Carapaz hem voorbij vloog richting de top.