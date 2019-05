Mollema: klim te steil en te lang

Bauke Mollema deed vrijdag nog goede zaken voor het klassement in de Giro, maar een dag later kon de kopman van Trek in de zware bergetappe naar Courmayeur niet mee met de favorieten. ”Teleurstellend om 2 minuten te verliezen op mijn concurrenten en zelfs 4 minuten op Carapaz”, zei Mollema aan de finish. De 32-jarige Groninger kon op de voorlaatste klim, de Colle San Carlo, niet mee met de mannen voor het klassement.

”Die klim was net wat te steil en te lang voor mij”, bekende Mollema. ”Ik ben al na een paar kilometer op m’n eigen tempo omhoog gaan rijden. Het ontplofte helemaal op die lange klim. Zulke klimmen liggen mij sowieso niet zo goed. Op de top lag ik 1,5 minuut achter. In de afdaling heb ik geprobeerd de schade wat te beperken. Gisteren kon ik wat tijd pakken op die mannen, nu was het helaas omgekeerd. Maar volgens mij sta ik gewoon nog op de zesde plaats in het klassement, niets aan de hand dus.”