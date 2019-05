Oomen stapt af na val in 14e etappe Giro

Sam Oomen is in de veertiende etappe van de Ronde van Italië afgestapt. De 23-jarige renner in dienst van Team Sunweb moest de strijd staken omdat hij na een paar kilometer ten val was gekomen.

Oomen begon de veertiende etappe als de nummer 32 in het algemeen klassement. Hij had al 25 minuten achterstand op de Sloveense leider Jan Polanc. Hij gold in Italië als knecht van Dumoulin, die in de eerste week van de Giro al uitviel.

Voor Sunweb is het al de vierde uitvaller. Eerder stapten ook de Australiër Robert Power en Louis Vervaeke uit België al af. Alleen Jan Bakelants, Chad Haga, Chris Hamilton en Jai Hindley zijn nog in koers voor Sunweb.

Vorig jaar eindigde Oomen nog als negende in de Giro.