Van Rouwendaal vijfde op 5 kilometer

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de open Franse kampioenschappen laten zien dat ze weer terug is. Van Rouwendaal eindigde zaterdag als vijfde op de 5 kilometer. Twee dagen eerder had de 25-jarige Baarnse verrassend zilver gepakt op de 10 kilometer, de afstand waarop ze bij de Olympische Spelen van Rio 2016 op indrukwekkende wijze naar het goud zwom.

Van Rouwendaal kampte de voorbije maanden weer met schouderklachten, net als in de aanloop naar de Spelen. Met hulp van een Spaanse fysiotherapeute wist ze die echter grotendeels weer te laten verdwijnen. Van Rouwendaal maakte bij de open Franse kampioenschappen in Brive-la-Gaillarde haar rentree en dat deed ze op overtuigende wijze. ”Ik ben erg tevreden. Gelukkig heb ik geen last van mijn schouder”, aldus de zwemster.

Bij de mannen eindigde Pepijn Smits ook als vijfde op de 5 kilometer.