Van Vleuten zesde in Baskische etappekoers

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de Baskische etappekoers Emakumeen Bira afgesloten als nummer zes van het klassement. De eindzege ging naar de Italiaanse Elisa Longo Borghini, die dankzij winst van de slotetappe Amanda Spratt aftroefde.

Longo Borghini reed in de finale van de vierde etappe, een bergrit met vier beklimmingen, weg bij Spratt. De 27-jarige Italiaanse wist in de straten van Oñati het jagende peloton voor te blijven. Longo Borghini pakte op de streep ook nog bonificatieseconden en reed daardoor Spratt, die twee seconden later als vijfde over de finish kwam, uit de leiderstrui. De Australische wielrenster van Mitchelton-Scott had de etappekoers uit de UCI WorldTour voor vrouwen vorig jaar gewonnen, voor ploeggenote Van Vleuten (tweede) en Anna van der Breggen (derde).

”Ik heb tot één kilometer van de streep alles gegeven om het gat te dichten”, zei Van Vleuten na de slotetappe. ”We kwamen heel dichtbij, maar Elisa was twee seconden ‘te sterk’ vandaag.”