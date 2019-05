Verstappen derde in kwalificatie Monaco

Max Verstappen start zondag vanaf de tweede startrij in de Grote Prijs van Monaco. De coureur van Red Bull noteerde de derde tijd in de kwalificatierace. Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes de snelste ronde op het beruchte stratencircuit van het glamoureuze prinsdom en veroverde voor de 85e keer in zijn carrière poleposition. De Fin Valtteri Bottas stuurde zijn Mercedes naar de tweede tijd.

Hamilton klokte met 1.10,166 een circuitrecord. Hij zette in de slotfase van de derde en laatste sessie nog een keer vol aan en verbeterde de tijden van zijn concurrenten. Verstappen, die de verwachtingen voor zijn eerste pole ooit verhoogde door de beste tijd neer te zetten in de tweede sessie, zag een ultieme poging om onder de tijd van Hamilton te duiken mislukken.

Voor Charles Leclerc liep de kwalificatie uit op een domper. De Monegask was in de ochtend nog de snelste in de derde training, maar de jongeling van Ferrari slaagde er in de eerste kwalificatiesessie niet in een tijd bij de beste vijftien neer te zetten. Leclerc moet zijn thuisrace starten vanaf plek zestien.

Sebastian Vettel beleefde ook een spannend moment. De kopman van Ferrari schampte tijdens de eerste kwalificatiesessie de vangrail en moest noodgedwongen nog een pitstop maken. Pas in de laatste minuut van de sessie kon hij de baan weer op en lukte het hem nog net een goede tijd neer te zetten.

Verstappen was tevreden met zijn derde plek. ”Je hartslag gaat wel even omhoog als je in deze nauwe straten vol gas geeft. Ik brak mijn laatste poging af, omdat mijn banden te koud waren”, zei de Limburger, die in Monaco nog weinig succesvol was. Vorig jaar reed hij zijn bolide kapot in de derde training en moest hij de race vanaf de laatste plaats beginnen.

”Ik wist dat de Mercedessen hier wel sneller zouden zijn, dus ik ben tevreden. Temeer omdat 10 minuten voor aanvang van de sessie er niet eens een vloer in mijn auto lag. De monteurs hebben hun werk goed gedaan.”